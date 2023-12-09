Dinilai Sebagai Pasangan Cerdas, Begini Kata Warga Ngaglik Sleman soal Ganjar dan Mahfud

SLEMAN - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud MD yang didukung Partai Perindo dinilai merupakan sosok yang cerdas dalam gagasan kenegaraan. Mereka dianggap sebagai pasangan yang cocok memimpin Indonesia kedepannya.

Hal ini disampaikan oleh M Ridlo warga Ngaglik, Sleman. Bahkan, dirinya mengaku sangat mengagumi kedua tokoh tersebut karena pengalaman-pengalamannya bekerja di pemerintahan.

"Pak Ganjar dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Pak Mahfud juga orang yang sangat berpengalaman di pemerintahan," ujarnya saat ditemui disela-sela acara kunjungan Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud di Ponpes Qashrul' Arifin, Ngaglik, Sleman, Sabtu (09/12/2023).

Ridlo cukup sering mengikuti isu-isu terkait Ganjar dan Mahfud MD. Ia mengetahui gagasan-gagasan keduanya dari sejumlah media yang kerap ia baca.

Selain itu, dia menganggap Ganjar sebagai pemimpin yang ramah terhadap warganya. Sedangkan, Mahfud dia kenal sebagai seorang santri yang memiliki sikap tegas, jujur dalam menjalankan amanahnya.