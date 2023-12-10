Perindo Kalteng Gelar Bazar Murah, Hary Tanoe: Kegiatan Ini Akan Diluncurkan secara Masif

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan bahwa kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan secara gratis akan diluncurkan secara masif di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan HT saat mengunjungi kegiatan bazar minyak murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (10/12/2023).

Kunjungan HT tersebut merupakan rangkaian kegiatannya di Pulau Borneo.

HT tampak didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dikalungi kain motif khas Kalimantan.

Kehadiran mereka juga disambut oleh Ketua DPW Perindo Kalteng Sengkon, ribuan kader DPW Perindo Kalteng, serta warga di sana.

Dalam kesempatan itu, HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng tersebut.

"Ya saya dan istri Ibu Liliana hadir di Palangkaraya menemui kader di bawah pimpinan Pak Sengkon, ketua kami (DPW Perindo) di Kalteng dan di sini di Kantor Perindo Kalteng ada pasar murah yang melibatkan ratusan dan bahkan ribuan warga dan juga pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT kepada wartawan di lokasi.

Menurut HT, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan mengingat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, dirinya ingin kegiatan tersebut dapat diterapkan di seluruh DPW Perindo se-Indonesia.

"Dan ini akan kami luncurkan secara masif di seluruh tanah air, supaya kawan-kawan pengurus daerah maupun para caleg semua itu bisa bersinggungan bertemu dengan masyarakat dengan lebih baik, lebih erat melalui kegiatan bakti sosial antara lain bazzar murah, dan pemeriksaan kesehatan gratis," terangnya.