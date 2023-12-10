Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Kalteng Gelar Bazar Murah, Hary Tanoe: Kegiatan Ini Akan Diluncurkan secara Masif

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:31 WIB
Perindo Kalteng Gelar Bazar Murah, Hary Tanoe: Kegiatan Ini Akan Diluncurkan secara Masif
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI))
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan bahwa kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan secara gratis akan diluncurkan secara masif di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan HT saat mengunjungi kegiatan bazar minyak murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (10/12/2023).

Kunjungan HT tersebut merupakan rangkaian kegiatannya di Pulau Borneo.

HT tampak didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dikalungi kain motif khas Kalimantan.

Kehadiran mereka juga disambut oleh Ketua DPW Perindo Kalteng Sengkon, ribuan kader DPW Perindo Kalteng, serta warga di sana.

Dalam kesempatan itu, HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng tersebut.

"Ya saya dan istri Ibu Liliana hadir di Palangkaraya menemui kader di bawah pimpinan Pak Sengkon, ketua kami (DPW Perindo) di Kalteng dan di sini di Kantor Perindo Kalteng ada pasar murah yang melibatkan ratusan dan bahkan ribuan warga dan juga pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT kepada wartawan di lokasi.

Menurut HT, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan mengingat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, dirinya ingin kegiatan tersebut dapat diterapkan di seluruh DPW Perindo se-Indonesia.

"Dan ini akan kami luncurkan secara masif di seluruh tanah air, supaya kawan-kawan pengurus daerah maupun para caleg semua itu bisa bersinggungan bertemu dengan masyarakat dengan lebih baik, lebih erat melalui kegiatan bakti sosial antara lain bazzar murah, dan pemeriksaan kesehatan gratis," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678/hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement