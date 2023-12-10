Jalan Pagi di Yogyakarta, Yenny Wahid Sapa Pedagang-Sopir Andong

YOGYAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid melakukan jalan sehat dari Tugu Yogyakarta hingga Titik Nol bersama puluhan pegiat media sosial pada Minggu (10/12/2023). Dalam kesempatan itu, ia menyempatkan diri menyapa warga sekitar.

Pantauan MNC di lapangan, Yenni Wahid memulai olahraga jalan pagi pada pukul 07.00 WIB dari Tugu Yogyakarta menyusuri pedestrian Malioboro dan berakhir di Titik Nol. Meski suasana gerimis, anak kedua dari Presiden Gus Dur itu terlihat sangat menikmati kegiatannya.

Di sepanjang jalan, Yenny tampak begitu ramah, ia selalu memberikan senyuman khasnya kepada wisatawan maupun warga yang memanggil namanya. Bahkan, ia sesekali berhenti untuk berdialog dengan para pedagang oleh-oleh, pedagang asongan, pengamen, tukang becak, hingga sopir andong.