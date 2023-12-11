Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anti-Islam, Apakah Geert Wilders Politikus Belanda Penghina Nabi Muhammad Mendukung Zionis Israel?

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:00 WIB
Anti-Islam, Apakah Geert Wilders Politikus Belanda Penghina Nabi Muhammad Mendukung Zionis Israel?
Geert Wilders. (Foto: Reuters)
A
A
A

DEN HAAG – Otoritas Palestina pada Sabtu, (9/12/2023) mengeluarkan kecaman terhadap pernyataan yang dianggap "rasis" yang disampaikan oleh pemimpin sayap kanan Belanda, Geert Wilders.

Partai politiknya yang memiliki sikap Islamofobia tampaknya siap membentuk pemerintahan Belanda berikutnya.

Dilansir dari Anadolu, dalam pernyataannya, Wilders menyarankan agar warga Palestina dikirim ke Yordania.

Kementerian Luar Negeri Palestina secara tegas mengutuk pernyataan-pernyataan tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan penolakan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras pernyataan-pernyataan rasis yang dilontarkan oleh anggota parlemen Belanda Geert Wilders, yang mana ia menyangkal hak-hak rakyat Palestina, terutama hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan menyerukan agar mereka diungsikan ke Yordania,” tegas Kementerian Luar Negeri yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

Setelah berhasil meraih kemenangan besar dalam pemilu Belanda pada Rabu (22/10/2023), Wilders membuat seruan untuk mengirimkan jutaan warga Palestina yang sudah mengungsi ke Yordania.

Selama lebih dari dua dekade, Wilders telah dikenal karena retorika kontroversialnya yang memicu kebencian terhadap Islam dan umat Islam, termasuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan Alquran.

I24news melaporkan terkait pandangan Wilders terhadap Timur Tengah, ia secara terbuka mendukung Israel dan dianggap sebagai pendukung terang-terangan negara tersebut. Wilders bahkan berjanji untuk memindahkan Kedutaan Besar Belanda ke Yerusalem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement