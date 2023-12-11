Anti-Islam, Apakah Geert Wilders Politikus Belanda Penghina Nabi Muhammad Mendukung Zionis Israel?

DEN HAAG – Otoritas Palestina pada Sabtu, (9/12/2023) mengeluarkan kecaman terhadap pernyataan yang dianggap "rasis" yang disampaikan oleh pemimpin sayap kanan Belanda, Geert Wilders.

Partai politiknya yang memiliki sikap Islamofobia tampaknya siap membentuk pemerintahan Belanda berikutnya.

Dilansir dari Anadolu, dalam pernyataannya, Wilders menyarankan agar warga Palestina dikirim ke Yordania.

Kementerian Luar Negeri Palestina secara tegas mengutuk pernyataan-pernyataan tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan penolakan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras pernyataan-pernyataan rasis yang dilontarkan oleh anggota parlemen Belanda Geert Wilders, yang mana ia menyangkal hak-hak rakyat Palestina, terutama hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan menyerukan agar mereka diungsikan ke Yordania,” tegas Kementerian Luar Negeri yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

Setelah berhasil meraih kemenangan besar dalam pemilu Belanda pada Rabu (22/10/2023), Wilders membuat seruan untuk mengirimkan jutaan warga Palestina yang sudah mengungsi ke Yordania.

Selama lebih dari dua dekade, Wilders telah dikenal karena retorika kontroversialnya yang memicu kebencian terhadap Islam dan umat Islam, termasuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan Alquran.

I24news melaporkan terkait pandangan Wilders terhadap Timur Tengah, ia secara terbuka mendukung Israel dan dianggap sebagai pendukung terang-terangan negara tersebut. Wilders bahkan berjanji untuk memindahkan Kedutaan Besar Belanda ke Yerusalem.