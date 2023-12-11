Penembakan Maut Tewaskan 2 Orang di Swiss, Polisi Buru Pelaku

SION - Polisi melancarkan perburuan setelah seorang penembak menewaskan dua orang dan melukai orang ketiga di kota Sion, Swiss, pada Senin, (11/12/2023) pagi.

Seorang pria berusia 36 tahun melepaskan beberapa tembakan di dua bagian kota, kata polisi.

Penelitian awal menunjukkan bahwa dia mengenal korbannya, namun penyelidik masih menyelidiki motifnya, tambah polisi.

Petugas menutup lokasi kejadian dan mendirikan pos pemeriksaan, menghentikan dan menggeledah mobil di jalan utama di sekitar wilayah barat daya Valais.

Pria itu "berbahaya" dan masyarakat tidak boleh mendekati atau menghadapinya, kata polisi sebagaimana dilansir Reuters.

Swiss memiliki tingkat kepemilikan senjata yang tinggi. Kelompok penelitian Small Arms Survey yang berbasis di Swiss memperkirakan bahwa di negara berpenduduk sekitar 9 juta orang, warga sipil memiliki sekitar 2,3 juta senjata api.

(Rahman Asmardika)