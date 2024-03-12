Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Pemain Ski Ditemukan Tewas dan 1 Hilang di Pegunungan Alpen

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |09:33 WIB
5 Pemain Ski Ditemukan Tewas dan 1 Hilang di Pegunungan Alpen
5 pemain ski ditemukan tewas dan 1 hilang di pegunungan Alpen (Foto:Polisi wilayah Valais/ AP)
SWISS Polisi mengatakan mayat lima pemain ski yang hilang ditemukan di Pegunungan Alpen, Swiss. Otoritas setempat masih mencari pemain ski keenam.

Operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran diluncurkan pada Sabtu (9/3/2024) setelah kelompok tersebut hilang di dekat gunung Tete Blanche setinggi 3.706 m.

Mereka berangkat dari Zermatt, rumah bagi gunung Matterhorn yang terkenal, dalam tur ski menuju Arolla di sepanjang perbatasan Swiss-Italia.

“Lima dari enam pemain ski ditemukan pada pukul 21:20 waktu setempat (20:20 GMT) tanpa tanda-tanda kehidupan," kata sebuah pernyataan dari polisi wilayah Swiss Valais, dikutip BBC.

Pihak berwenang sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa semua pemain ski tersebut adalah warga negara Swiss, dan berusia antara 21 hingga 58 tahun.

Polisi setempat mengatakan tim di kedua sisi rute telah disiagakan tetapi cuaca buruk menghambat operasi tersebut.

Dilaporkan terjadi angin kencang di Pegunungan Alpen selama beberapa hari, dan selama 24 jam terakhir, hujan salju lebat. Saas-Fee, resor musim dingin yang bertetangga dengan Zermatt, saat ini tertutup salju.

Anjan Truffer, kepala layanan penyelamatan udara Zermatt, mengatakan kepada BBC bahwa cuacanya sangat buruk sehingga terbang bukanlah pilihan, dengan angin sangat kencang, salju lebat, bahaya longsoran salju yang tinggi, dan jarak pandang nol.

