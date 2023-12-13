Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pintu Waduk PLTA Kota Panjang Riau Dibuka Akibat Debit Air Naik, Warga Diminta Waspada

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:26 WIB
Pintu Waduk PLTA Kota Panjang Riau Dibuka Akibat Debit Air Naik, Warga Diminta Waspada
Waduk PLTA Kota Panjang Riau di Buka (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Pihak PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Kota Panjang, Kabupaten Kampar, Riau melakukan pembukaan pintu pelimpahan air waduk. Totalnya ada lima puntu yang akan dibuka.

Manager PLTA Koto Panjang, Cecep Sofhan Munawar menjelaskan bahwa pembukaan lima pintu waduk ini dikarenakan kenaikan elevasi debit air dalam waktu beberapa hari. Dengan pembukaan ini tentunya akan terjadi kenaikan ketinggian air di Sungai Kampar yang perlu diwaspadai.

"Dikarenakan elevasi dalam waktu beberapa hari ini tidak ada penurunan, maka hari ini pukul 15.00 WIB nanti, akan dilakukan penambahan bukaan pintu spillway 2x40 cm total bukaan 5x40 cm," kata Cecep kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Sebelumnya dalam beberapa pekan ini pihak PLTA Kota Panjang sudah melakukan pembukaan sebanyak 3 pintu. Hal ini terjadi intesitas hujan cukup tinggi di sekitaran PLTA dan diatas PLTA.

Halaman:
1 2
      
