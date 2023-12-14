Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pertamina Perkuat Komitmen Energi Transisi dan Tata Kelola

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |12:18 WIB
Dirut Pertamina Nicke Widyawati mendapatkan penghargaan Most Influential Woman in Energy Transition dalam acara penghargaan CNBC Indonesia Award 2023 (Foto: Dok Pertamina)
Jakarta - PT Pertamina (Persero) memastikan implementasi transisi energi akan mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong tercapainya pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emission (NZE). Untuk itu, Pertamina Group melakukan berbagai inisiatif penurunan emisi, serta membuka diri untuk kolaborasi global bersama seluruh pihak guna mencapai target.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam sambutannya di ajang CNBC Indonesia Awards 2023, di Hotel Westin Jakarta, Rabu (13/12/2023).

"Percepatan transisi energi di Indonesia bukan hanya upaya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga untuk mewujudkan ketahanan energi," ujar Nicke.

Pada acara tersebut, Pertamina Group berhasil meraih lima penghargaan.

Pertamina sebagai holding company mendapat penghargaan Most Compliance Company in GCG Principle (GCG Award). Bahkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati juga didapuk dengan penghargaan The Most Influential Woman In Energy Transition.

Halaman:
1 2 3
      
