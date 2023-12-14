Caleg Perindo, Natalia Tanudjaja Serahkan Bantuan Tiga Gerobak Untuk Pedagang di Surabaya

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) I Surabaya - Sidoarjo, Natalia Cecilia Tanudjaja ST menyerahkan bantuan tiga gerobak kepada tiga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Surabaya. Penyerahan gerobak dilakukan di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim) Jalan Raya Kertajaya Indah, Surabaya.

Dalam penyerahan gerobak tersebut, Natalia didampingi Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Nino Yogantoro, Caleg DPRD Dapil 2 Kota Surabaya, Suhada dan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5, Rudy Sutanto. "Pembagian gerobak ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar bisa semakin berkembang dan sejahtera," kata Natalia, Kamis (14/12/2023).

Pihaknya bersama Partai Perindo berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM agar lebih maju. Dengan bantuan gerobak ini, diharapkan omset dari pedagang bisa meningkat berlipat-lipat. Dirinya juga tidak akan meninggalkan begitu saja pedagang yang menerima gerobak. Namun tetap memantau perkembangan bisnis mereka.

"Saya akan tetap memantau dan memonitor usaha dari yang menerima gerobak ini. Kami juga melalukan pendampingan terhadap mereka, supaya lebih maksimal," ujarnya.

Gerobak Partai Perindo bukanlah gerobak biasa. Sebab, gerobak ini telah dilengkapi dengan layanan pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Tentu ini akan memudahkan pembeli ketika mereka ingin membayar secara non tunai. "Dengan pembayaran lewat QRIS, transaksi jadi mudah dan aman," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)