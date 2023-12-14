Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Pria Amerika Dituduh Bunuh 3.600 Burung, Termasuk Elang Botak dan Elang Emas

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |14:10 WIB
2 Pria Amerika Dituduh Bunuh 3.600 Burung, Termasuk Elang Botak dan Elang Emas
2 pria AS dituduh bunuh 3.600 burung, termasuk elang botak dan elang emas (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Dua pria Amerika Serikat (AS) didakwa membunuh secara ilegal sekitar 3.600 burung, termasuk elang botak dan elang emas.

Simon Paul dan Travis John Branson diduga menembak burung-burung itu selama beberapa tahun dan menjual bagian-bagian dan bulunya di pasar gelap.

Mereka didakwa melakukan konspirasi, melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Botak dan Elang Emas, dan perdagangan ilegal.

Kedua pria tersebut diperintahkan untuk hadir di pengadilan pada Januari mendatang.

Sebuah dakwaan yang dirilis secara publik pada Rabu (13/12/2023) menuduh bahwa mereka membunuh burung di Flathead Indian Reservation di Montana barat dan di tempat lain.

Surat dakwaan mengatakan Branson mengirimkan pesan-pesan yang membual tentang melakukan tindak pidana berat dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Kedua orang itu juga dituduh menjual burung-burung dan bulu-bulu mereka untuk "sejumlah besar uang tunai".

Pada suatu saat, para pria tersebut meletakkan bangkai rusa untuk menarik perhatian burung sebelum menembaknya.

Surat dakwaan tersebut mencantumkan 13 kasus terpisah mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Elang, namun jaksa tidak merinci jenis burung apa yang dibunuh oleh para pria tersebut atau apakah banyak di antaranya yang langka atau terancam punah.

Jaksa menolak memberikan rincian lebih lanjut ketika dihubungi pada Rabu (13/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
