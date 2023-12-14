Edarkan Uang Palsu, Pria Berambut Gondrong Bonyok Dihajar Massa

PADANGSIDIMPUAN - Seorang pria asal Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara babak belur dihajar massa di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Rabu (13/12/2023) malam.

Pria yang diketahui bernama Robinsan Siagian, warga Desa Sibakkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan ini ketangkap tangan lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100 ribu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa tersebut berawal dari keresahan masyarakat akan peredaran uang palsu di wilayah mereka. Kala itu, masyarakat yang berjualan di kawasan Kayu Ombun didatangi seorang pria membeli rokok dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50 ribu.

Oleh karena itu, masyarakat pun akhirnya menunggu kedatangan pria tersebut yang selama ini tidak diketahui identitasnya. “Jadi malam ini dia nyuruh anak kelas 3 SD beli rokok bang menggunakan uang pecahan Rp100 ribu. Karena kulihat uangnya palsu, aku pura-pura tidak tau aja. Kukasih kembaliannya kemudian kuikuti anak itu,” ucap korban Lauddin kepada wartawan.

Setelah lama berjalan, korban pun akhirnya menemukan pria yang menyuruh anak SD tersebut. Bahkan, melihat kedatanhan Lauddin, pria tersebut berusaha lari.

“Sempat lari dia bang. Tapi dipastikan anak SD itu, dia orangnya. Makanya kukejar,” bebernya.

Takut pelaku kabur begitu saja, Lauddin pun meneriakinya maling. Tak pelak, warga yang mendengar teriakan tersebut pun akhirnya mengejar pelaku.

“Pas kami geledah, banyak uang palsu di tangannya. Pecahan Rp100 ribu saja ada 27 lembar. Sedangkan pecahan Rp50 ribu ada 17 lembar. Dan ini bukan kali pertama dia ngedarkan uang palsu itu. Di warungku aja sudah 3 kali sama malam ini,” katanya.