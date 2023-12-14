Halaqah Kebangsaan Ulama Sumedang-Subang Hasilkan Dukungan kepada Ganjar-Mahfud

SUMEDANG - Jaringan ulama dan kiai Ahlussunah Wal Jamaah Indonesia wilayah Sumedang dan Subang menginisiasi Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah, Desa Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).

Halaqah ini dilaksanakan sebagai ruang diskusi dan penyampaian aspirasi untuk menentukan pemimpin terbaik untuk bangsa Indonesia di masa mendatang. Hasilnya, para ulama dan kiai sepakat mendukung paslon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD agar menjadi Presiden – Wakil Presiden 2024.

BACA JUGA:

KH Sadulloh selaku Pimpinan Pesantren Alhikamussalafiyah mengungkapkan Ganjar – Mahfud adalah pasangan yang tepat, saling melengkapi antara nasionalis dan religius. Di samping itu, capres cawapres nomor urut tiga ini dinilai memiliki wawasan yang luas dan memiliki kecakapan dalam memimpin.

"Kita bersepakat tadi untuk memilih calon pemimpin kita di 2024 yaitu pasangan Ganjar-Mahfud. Ya karena diliat dari secara lahiriyah juga memang paling pas untuk negara, kerjasamanya antara kaum nasionalis dengan kaum agama (religius)," kata KH Sadulloh.

BACA JUGA:

Duet keduanya sebagai sosok tegas dan berani, lanjur KH Sadulloh, dianggap mampu membenahi sektor hukum mulai dari pemberantasan korupsi, hingga memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pendidikan etika dan moral bangsa juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Kolaborasi antara peran pemerintah dan ulama sangat strategis dalam membangun karakter bangsa.

"Saya kira kepastian hukum penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, karena selama ini banyak sekali masalah-masalah di masyarakat itu akibat dari tidak adanya penegakan hukum yang benar gitu. Kemudian etika, moral bangsa betul-betul dijaga, dan ini saya lihat yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah itu ya kerjasama dengan para kiai-kiai di pesantren itu," ucap KH Sadulloh.

KH Sadulloh mengajak seluruh keluarga besar ahlussunnah wal jamaah untuk memilih dan memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.