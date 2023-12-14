Sempat Macet Imbas Aksi Buruh, Lalin di Tol Cipularang KM 117 Mulai Normal

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono saat dialog dengan para buruh di ruas Jalan Tol Cipularang. (Ist)

BANDUNG - Arus lalu lintas di Tol Cipularang KM 117 yang sempat mengalami kemacetan karena rombongan buruh menutup jalan mulai mencair sekitar pukul 19.20 WIB.

"Mulai mencair pukul 19.20 WIB. Sekarang arus lalu lintas di Km 117 mulai normal kembali,’’ kata Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023) malam.

Menurut Aldi, ratusan buruh dari daerah Bekasi sempat menutup jalur dua dari arah Jakarta menuju Bandung. Aksi buruh itu sempat menimbulkan kemacetan.

Sejumlah personel Polres Cimahi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di titik yang macet tersebut.

"Personel kita kerahkan ke titik kemacetan. Kemudian kami melakukan langkah-langkah sehingga sekitar pukul 19.20 WIB situasi lalin sudah mencair,’’ ujarnya.

Sebelumnya, PT Jasa Marga menyatakan terjadi kemacetan parah di Tol Cipularang Km 117 arah Bandung. Penyebabnya adalah rombongan buruh menutup jalan.