Listrik di Bandara International Sultan Hasanuddin Padam, Penumpang Panik

MAROS – Suasana tak lazim terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat petang (15/12/2023), yakni lampu padam di area basement hingga membuat panik sejumlah penumpang.

Kondisi tak lazim itu sempat diabadikan pengunjung bandara dan tersebar luas di media sosial hingga membuat panik pengunjung.

Video yang berdurasi 30 detik ini menggambarkan orang banyak yang berkerumun dan suasana area bandara yang gelap gulita.

Dari pakaian yang digunakan, mereka merupakan para jamaah umroh dan penjemputnya. Diketahui kondisi padamnya lampu itu berlangsung sekitar 10 menit.

Hal tersebut disampaikan Stakeholder Relationship Manager Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira. “Pemadaman listrik ini berlangsung sekitar 10 menit,” tuturnya kepada wartawan, Jumat malam (15/12/2023).

Dia mengakui, area yang mati lampu merupakan area basement yang memang digunakan untuk flow penumpang penerbangan umroh.