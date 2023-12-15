Peduli Warga Grobogan, Ganjar Milenial Salurkan Air Bersih 20.000 Liter

GORBOGAN - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC), yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu membagikan bantuan air bersih secara gratis sebanyak 20.000 liter.

Bantuan tersebut diserahkan kepada warga yang ada di Dusun Caluk, Desa Pojok, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Koordinator GMC Jawa Tengah Aris Lukmana mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat.

"Setidaknya warga merasakan manfaat bantuan air bersih ini," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (15/12/2023).

Dia pun sangat mengapresiasi semua bagian dari GMC Jateng yang gotong royong untuk membantu masyarakat. Apalagi, air bersih merupakan kebutuhan warga sehari-hari sehingga sangat bermanfaat.

"Meski memasuki musim hujan, akan tetapi hujan di sini belum setiap hari. Maka air bersih akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, kami datang untuk membantu warga untuk mendapatkan air bersih,” tuturnya.