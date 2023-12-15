Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ini Nama 10 Korban Tewas Kecelakaan Maut di Tol Cipali, 2 Belum Teridentifikasi

Didin Jalaludin , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:25 WIB
Ini Nama 10 Korban Tewas Kecelakaan Maut di Tol Cipali, 2 Belum Teridentifikasi
10 Korban Tewas Kecelakaan Maut di Tol Cipali
A
A
A


PURWAKARTA – Sebanyak 12 korban tewas dalam kecelakaan maut Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PO Handoyo Nopol AA 7626 OA jurusan Yogyakarta-Bogor. Seluruh korban saat ini sudah mulai teridentifikasi.

Bus yang ditumpangi 20 orang itu mengalami kecelakaan tunggal di Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), tepatnya di Interchange KM 72 Exit Tol Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) sore.

Dari 12 orang korban yang seluruhnya merupakan penumpang bus maut itu hanya 10 yang baru terungkap indentitasnya. Berikut ini nama-namanya:

1.Iskandar (69) warga Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

2.Resmi Asiatub (60) warga Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

3.Kasdi (63) warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

4.Mia Febrianti (40) warga Kel. Duri Kelapa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

5.Siti Rohyati (57), warga Desa Ciracas, Jakarta Timur

6.Siti Munjayana (55) warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

7.Cholimah (68) Desa Bantir, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung.

8.Mashudi (57) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang

9Yekti Nugrahanti (45) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

10.Adelia (5) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang

Adapun dua korban lainnya, masih dalam proses identifikasi. Identitas korban belum diketahui.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Dadang Supriadi mengatakan, bermula saat bus PO Handoyo Nopol AA 7626 OA yang ditimpangi 20 orang itu hendak keluar Tol mengambil penumpang di Purwakarta.

Namun saat di lokasi kejadian bus yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali, hingga menabrak pembatas jalan, kemudian terguling ke arah kanan.

"Laporan sementara ada 12 orang korban tewas, dua orang luka berat dan lima orang luka ringan. Sementara yang pengemudi bus selamat,"ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/337/2940797/daftar-kecelakaan-maut-di-tol-cipali-sepanjang-2023-nomor-1-tragedi-bus-handoyo-cAFMQEW6Gw.jpg
Daftar Kecelakaan Maut di Tol Cipali Sepanjang 2023, Nomor 1 Tragedi Bus Handoyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/337/2940791/mengenal-sosok-brigjen-pol-aan-suhanan-kakorlantas-polri-yang-istrinya-menuai-sorotan-KHQS9cnXMe.jpg
Mengenal Sosok Brigjen Pol Aan Suhanan, Kakorlantas Polri yang Istrinya Menuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/337/2939760/kecelakaan-maut-di-tol-cipali-polisi-karena-kelalaian-sopir-bus-handoyo-pHGjeWzR7b.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Polisi: Karena Kelalaian Sopir Bus Handoyo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/337/2939759/12-orang-tewas-sopir-bus-handoyo-melaju-dengan-kecepatan-80-km-per-jam-di-tol-cipali-lZLeuMzx4X.jpg
12 Orang Tewas, Sopir Bus Handoyo Melaju dengan Kecepatan 80 Km per Jam di Tol Cipali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/525/2939729/12-korban-tewas-kecelakaan-di-tol-cipali-sopir-bus-handoyo-ditahan-di-polres-purwakarta-aW8u5ppQ5Y.jpg
12 Orang Tewas Kecelakaan di Tol Cipali, Sopir Bus Handoyo Ditahan di Polres Purwakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/29/337/2805737/volume-kendaraan-meningkat-one-way-diperpanjang-dari-km414-kalikangkung-km72-cikopo-fxVQyFdxOw.jpg
Volume Kendaraan Meningkat, One Way Diperpanjang Dari KM414 Kalikangkung-KM72 Cikopo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement