Ini Nama 10 Korban Tewas Kecelakaan Maut di Tol Cipali, 2 Belum Teridentifikasi





PURWAKARTA – Sebanyak 12 korban tewas dalam kecelakaan maut Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PO Handoyo Nopol AA 7626 OA jurusan Yogyakarta-Bogor. Seluruh korban saat ini sudah mulai teridentifikasi.

Bus yang ditumpangi 20 orang itu mengalami kecelakaan tunggal di Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), tepatnya di Interchange KM 72 Exit Tol Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) sore.

Dari 12 orang korban yang seluruhnya merupakan penumpang bus maut itu hanya 10 yang baru terungkap indentitasnya. Berikut ini nama-namanya:

1.Iskandar (69) warga Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

2.Resmi Asiatub (60) warga Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

3.Kasdi (63) warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

4.Mia Febrianti (40) warga Kel. Duri Kelapa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

5.Siti Rohyati (57), warga Desa Ciracas, Jakarta Timur

6.Siti Munjayana (55) warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

7.Cholimah (68) Desa Bantir, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung.

8.Mashudi (57) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang

9Yekti Nugrahanti (45) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

10.Adelia (5) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang

Adapun dua korban lainnya, masih dalam proses identifikasi. Identitas korban belum diketahui.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Dadang Supriadi mengatakan, bermula saat bus PO Handoyo Nopol AA 7626 OA yang ditimpangi 20 orang itu hendak keluar Tol mengambil penumpang di Purwakarta.

Namun saat di lokasi kejadian bus yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali, hingga menabrak pembatas jalan, kemudian terguling ke arah kanan.

"Laporan sementara ada 12 orang korban tewas, dua orang luka berat dan lima orang luka ringan. Sementara yang pengemudi bus selamat,"ujarnya.