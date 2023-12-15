Advertisement
HOME NEWS JABAR

12 Orang Tewas Kecelakaan di Tol Cipali, Sopir Bus Handoyo Ditahan di Polres Purwakarta

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:51 WIB
12 Orang Tewas Kecelakaan di Tol Cipali, Sopir Bus Handoyo Ditahan di Polres Purwakarta
Kapolres Purwakarta Besuk Korban Kecelakaan
PURWAKARTA- Polres Purwakarta mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal sebuah bus penumpang umum di Tol Cipali KM 72/B yang terjadi Jumat (15/12/2023) sore.

Korban meninggal dunia sebanyak 12 orang seluruhnya dievakuasi ke RS Abdul Rojak, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

‘’Seluruh korban meninggal dunia berhasil dievakuasi ke RS Abdul Rojak,’’ ujar Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain.

Dikatakan Edwar, 12 korban meninggal dunia terdiri dari tiga laki-laki dan sembilan perempuan. Selain korban meninggal dunia, kecelakaan yang dialami PO Handoyo Nopol AA 7626 OA jurusan Yogyakarta-Bogor ini mengakibatkan dua orang luka berat dan tujuh luka ringan.

Semua korban langsung dibawa ke RS Siloam, Purwakarta untuk menjalani perawatan. ‘’Korban luka berat dan ringan langsung mendapat perawatan intensif di RS Siloam,’’ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kecelakaan tunggal Bus PO Handoyo yang membawa 22 penumpang terjadi saat kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Cirebon menuju arah Jakarta di KM 72/B Tol Cipali.

Kondisi jalan tersebut menikung ke kiri dan diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan oleng dan tidak terkendali. Setelah oleng, bus tersebut menabrak guadril dan mengakibatkan kendaraan tersebut terbalik dengan posisi roda kiri diatas. ‘’Jadi posisi bus setelah terbalik berada di badan jalan menghadap arah Selatan,’’ tutur dia.

Dugaan sementara, lanjut Edwar, bus tersebut mengalami kecelakaan tunggal lantaran sopir tak bisa mengendalikanlaju kendarannya.

Namun demikian, kata dia, polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui pasti kecelakaan tersebut.’’Dugaan sementara bus tersebut mengalami kecelakaan karena kelalaian pengemudi,’’ pungkasnya.

