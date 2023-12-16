Raih 3 Penghargaan dari Pusat, PJ Gubernur: Semoga Pariwisata Sultra Terus Membaik

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diganjar anugerah dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Republik Indonesia.

Tidak main-main, 3 (tiga) anugerah langsung disabet pada acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) 2023 dan Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI), Jumat (15/12/23) di hotel Mulia Senayan Jakarta.

Anugerah tersebut yakni Provinsi terbaik BBWI Tingkat Nasional, Juara 1 (satu) Provinsi terbaik dalam implementasi strategi kebijakan Pemda, dan Provinsi terbaik BBWI untuk kawasan Sulawesi Maluku Papua.

Anugerah ini menjadi sebuah prestasi gemilang bagi Pemprov Sultra, sebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah Pusat atas sektor pariwisata yang ada di Sultra.

"Alhamdulillah, hari ini kita dianugerahi Pemerintah Pusat. Rasa syukur, bangga dan terima kasih patut diucapkan. Saya juga mengapresiasi Kepala Dinas Pariwisata dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan tanggung jawab, yang akhirnya dapat membuahkan hasil gemilang," ujar Pj Gubernur.