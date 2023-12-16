Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ratusan Penyandang Disabilitas di Soloraya Dukung Ganjar-Mahfud, Ini Alasannya

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |14:18 WIB
Ratusan Penyandang Disabilitas di Soloraya Dukung Ganjar-Mahfud, Ini Alasannya
SOLO – Ratusan difabel di Soloraya mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka menilai pasangan nomor urut 3 secara nyata memiliki keberpihakan kepada para penyandang disabilitas.

Ketua Difabel Pro Ganjar Mahfud (Difagama) Soloraya Subadri Edi Wijayanto mengatakan, ada sekitar 250 orang difabel di Soloraya yang hadir dalam deklarasi dukungan Ganjar-Mahfud. Para penyandang disabilitas sangat mendukung Ganjar-Mahfud sebagai Presiden. Salah satu alasannya karena Ganjar-Mahfud sangat peduli kepada kaum difabel.

“Yang menarik dari ketiga pasangan calon Presiden, hanya Pak Ganjar-Mahfud yang memasukkan kaum disabilitas dan perempuan rentan,” kata Subadri Edi Wijayanto di sela-sela deklarasi pasangan Ganjar-Mahfud, Sabtu (16/12/2023). Dalam kesempatan itu, hadir kader Partai Perindo saat dideklarasi.

Subadri Edi Wijayanto mengungkapkan, perhatian yang diberikan kepada disabilitas semakin memperteguh dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud agar bisa menang dalam Pilpres 2024. Pihaknya juga membentuk kelompok Difagama se-Indonesia.

Wakil Direktur Inklusi Disabilitas Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunarman Sukamto mengatakan, deklarasi relawan difabel untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Soloraya dihadiri sekitar 250 orang. Mereka berasal dari 7 kabupaten kota di Soloraya.

“Suara teman-teman difabel untuk satu kabupaten antara 4.000-6.000 orang. Tinggal dikalikan 7 kabupaten di Soloraya, itu belum termasuk keluarganya,” kata Sunarman.

Pihaknya tengah mengonsolidasikan aspirasi para difabel di Soloraya agar nantinya bisa menang satu putaran. Sebagai pemilih kritis, para kaum difabel sudah sekian tahun memperjuangkan partisipasi penuh dalam proses pembangunan.

