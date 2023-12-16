Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siti Atikoh: Olahraga Akan Buat Kita Sehat dan Produktif

Arif Budianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |03:49 WIB
Siti Atikoh: Olahraga Akan Buat Kita Sehat dan Produktif
Siti Atikoh Olahraga di Karawang
A
A
A

KARAWANG - Siti Atikoh Supriyanti, blusukan dan menyusuri perkampungan di kawasan Resinda. Atikoh dan Ganjar pun jadi serbuan warga Karawang, Jawa Barat.

Atikoh kemudian menyapa warga yang telah berkumpul di Lapangan Bola JIVC Karawang. Tiba di lokasi, Atikoh langsung senam SiCiTa bareng Rieke Dyah Pitaloka, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono dan istrinya, Angkie Surono.

"Untuk mencintai diri kita. Karena dengan olahraga kita akan sehat sehingga kita produktif dan bisa membahagiakan orang lain," kata Atikoh yang sebelumnya olahraga jalan pagi bareng suaminya, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, jika tubuh sehat, keluarga akan kuat. Baik suami, istri maupun anak akan bahagia.

Siti Atikoh mengatakan, paradigma kesehatan Indonesia itu harus sudah mulai bergeser dari kuratif menjadi preventif.

"Preventif itu pencegahan. Salah satunya dengan olahraga. Selain olahraga diimbangi dengan makan makanan dengan gizi seimbang," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
