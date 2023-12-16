Cerita Mahfud MD Diminta Dampingi Ganjar di Pilpres 2024: Ingin Demokrasi Ini Sehat

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD bercerita saat dirinya diminta untuk medampingi Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Cerita itu disampaikan Mahfud MD saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sirnamiskin, di Jalan Raya Kopo No.429-433, Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Sabtu (16/12/2023).

BACA JUGA:

Mahfud mengungkapkan, untuk menjadi seorang cawapres tidaklah mudah. Sebab menurutnya, untuk menjadi cawapres membutuhkan partai politik dan uang yang tidak sedikit.

"Jadi cawapres harus punya partai, harus punya duit 1 T, saya dari mana uang segitu? Saya tidak pernah memasangkan dan tidak punya baliho, saya tidak pernah misalnya mendekati lembaga survei ada yang secara sadar itu lembaga survey yang kecil, yang besar ga pernah," ucap Mahfud.

BACA JUGA:

Dalam satu momen, kata Mahfud, dirinya diminta oleh Ketua Umum PDI Perjuang, Megawati Soekarnoputri untuk medampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Alasannya, untuk berjuang bersama-sama menciptakan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia.

"Tiba-tiba saya dipanggil Bu Mega dan 4 pimpinan partai untuk mencalonkan saya sebagai cawapres tidak usah pakai uang nanti ada yang ngurus, kami ingin berjuang agar demokrasi ini sehat. Aparat penegak hukum, perpajakan semua korupsi. Bangun demokrasi yang benar sesuai konstitusi, itu yang disampaikan Bu Mega," tuturnya.

Mendapat tawaran tersebut, Mahfud MD pun menerimanya. Sebab menurutnya, keputusan itu merupakan jalan yang sudah digariskan untuknya.