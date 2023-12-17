Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pria Buat Rusuh di Bus Shuttle Bandara Soetta, Ternyata Idap Gangguan Jiwa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |08:03 WIB
5 Fakta Pria Buat Rusuh di Bus Shuttle Bandara Soetta, Ternyata Idap Gangguan Jiwa
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengklarifikasi video berisi seorang pria membuat kericuhan di bus shuttle Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang yang viral di media sosial (medsos).

Berikut Fakta yang berhasil dihimpun:

1. Pembuat Rusuh Ternyata Calon Penumpang Pesawat

Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi menjelaskan, pria dalam video viral tersebut berinisial WH yang diketahui merupakan calon penumpang pesawat.

Reza mengungkapkan, peristiwa itu diketahui pada Kamis (14/12/2023).

Polisi mendapatkan laporan dari Avsec terdapat satu orang yang diturunkan dari bus shuttle di area Terminal 1 Bandara Soetta.

"Orang tersebut diturunkan lantaran diketahui pada saat menaiki bus shuttle bersinggungan dengan para penumpang lainnya," kata Reza kepada wartawan di Mapolresta Bandara Soetta, Jumat (15/12).

2. Cerita Awal

Selanjutnya, kata Reza, pihaknya bersama Avsec dan Security langsung mendampingi WH yang diketahui ingin terbang menuju Kota Padang.

WH tiba di Bandara Soetta dengan mengendarai ojek langganan yang sebelumnya telah dipesankan oleh istri WH, agar mendampingi sampai dengan selesai proses check-in ke pesawat.

Namun, setibanya di Terminal 3 WH mengurungkan niatnya untuk mengikuti penerbangan ke Kota Padang, melainkan keluar meninggalkan lokasi untuk menaiki bus shuttle Bandara.

Saat tiba di Bandara Soetta, WH menggunakan tas punggung yang berisi pakaian dan kebutuhan sehari-hari untuk kembali ke Kota Padang, setelah selesai bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan.

3. Ternyata Idap Gangguan Jiwa

Setelah dilakukan pendalaman oleh personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama stakeholder, sambung Reza, pihaknya pun selanjutnya menghubungi keluarga WH.

Reza menjelaskan, pihak keluarga WH berinisial WS memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan (WH) membutuhkan perawatan kejiwaan dari Rumah Sakit.

Halaman:
1 2
      
