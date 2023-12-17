Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Ikut Kirab Budaya Nitilaku UGM: Wujud Spirit Kerakyatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:37 WIB
Ganjar Ikut Kirab Budaya Nitilaku UGM: Wujud Spirit Kerakyatan
Ganjar Pranowo ikut kirab budaya di Yogyakarta (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengikuti Kirab Budaya Nitilaku dalam rangka menyambut Dies Natalis Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-74, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (17/12/2023).

Ganjar yang merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM itu mengatakan, Nitilaku menjadi wujud nilai-nilai kerakyatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, baik yang ada di Kampus Biru maupun di masyarakat.

"Nitilaku itu bergabungnya antara kampus, keraton dan kampung. Inilah spirit kerakyatan dari UGM yang selalu bersama dengan masyarakat mengembangkan seluruh potensi," ujar Ganjar.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengenakan pakaian adat Dayak. Capres berambut putih itu pun langsung menjadi pusat perhatian para peserta Nitilaku yang ingin mengabadikan momen dengan kehadiran Ganjar

Adapun kegiatan Nitilaku tahun ini bertema Kenduri Kebangsaan Merajut Tenun Ke-Indonesiaan, sebagai upaya untuk menjaga hubungan dengan Sang Pemilik Alam Semesta, memohon keselamatan, dijauhkan dari bencana dan segala keburukan yang bakal menimpa karena kealpaan manusia, sekaligus sebagai ruang kesadaran bersama untuk terus menjaga silaturahmi antar anak bangsa.

Nitilaku juga turut diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA), di mana Ganjar menjabat sebagai Ketua Umum. Namun saat ini Ganjar mengaku sedang cuti dari jabatannya sebagai Ketua Umum KAGAMA.

Meski demikian, Ganjar tetap mengikuti Nitilaku sebagai bentuk dukungan penuh atas terwujudnya sinergitas antara kampus, pemerintah dan rakyat dalam memaksimalkan segala potensi yang ada.

"Tentu ini seluruh Indonesia pengda-pengda berkumpul dan banyak selalu ide-ide yang muncul. Cuma karena saya memang posisinya sebagai ketua umum sedang cuti, jadi urusan formalnya ditangani teman-teman. Saya ikut mangayubagyo (menyambut bahagia) yang Nitilaku. Selalu menyenangkan," kata Ganjar.

