Ganjar Hubungi Bupati Magelang Usai Dengar Keluh Kesah Korban Kebakaran Pasar Puncang

MAGELANG- Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Pucang, Secang, Magelang, menyampaikan keluh-kesahnya kepada Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Momen itu terjadi kala Ganjar blusukan ke Paaat Puncang pada Minggu (17/12/2023) malam.

Momen itu terjadi saat Ganjar meninjau langsung kondisi pasar pasca kebakaran. Lantas, pedagang menghadang Ganjar. Puluhan pedagang pun justru menyampaikan keluh kesahnya kepada Ganjar.

Wajah penuh harap tampak dari para pedagang yang kehilangan tempat mengais rezeki karena kebakaran pada Jumat (15/12).

Pasalnya, mereka masih memercayakan nasib ke depan kepada Ganjar, yang telah purna tugas dari Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar pun menunjukkan sikap yang ramah dan sat set. Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu kemudian, meminta perwakilan pedagang untuk menelpon Bupati Magelang, Zaenal Arifin.

"Assalamualaikum, Pak Bupati. Ini untuk Pasar Pucang Secang agar dikirim tim untuk meninjau lokasi besok ya," kata Ganjar kepada Bupati.

Ganjar juga ingin pemerintah daerah setempat mengambil langkah membuat pasar darurat agar pedagang bisa kembali berjualan.

"Agar bisa juga dibangunkan pasar darurat. Terima kasih, Pak Bupati," tuturnya yang direspon siap oleh Bupati.