HOME NEWS JATENG

Sholawatan Bersama Ribuan Warga, Ganjar: Kalau Ada Situasi Panas, Kita Pendinginnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:50 WIB
Sholawatan Bersama Ribuan Warga, Ganjar: Kalau Ada Situasi Panas, Kita Pendinginnya
Ganjar Pranowo Sholawatan Bersama Warga
A
A
A

TEMANGGUNG - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga ikut bersholawat pada agenda bertajuk Pendoso Bersholawat diadakan di Lapangan Maron, Desa Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Sholawatan kali ini, merupakan pertama kalinya ia berselawat di Jawa Tengah setelah turun dari jabatan Gubernur Jawa Tengah 2023 silam. Pendowo Bersholawat turut dihadiri Habib Zidan Bin Yahya dan diikuti oleh 5.000 jamaah dari Jawa Tengah.

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih sholawatnya berjalan. Kalau ini berjalan, insya Allah hal-hal negatifnya hilang. Kalau sholawatnya berjalan terus, insya Allah rezekinya melimpah," ujar Ganjar dalam sambutannya, Minggu (17/12/2023) malam.

Di tengah ribuan jamaah itu, mantan Gubernur Jawa Tengah menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan antar masyarakat. Ganjar meminta pendukungnya untuk selalu menciptakan suasana kedamaian.

“Di kesempatan yang baik ini saya juga titip jaga kerukunan, jaga kekompakkan. Kalau situasi hari ini di medsos panas, media panas, tugas kita mendinginkan sehingga kita semua akan merasakan tenang dan senang,” kata Ganjar.

Dampak kerukunan yang terjaga, kata dia, akan membuat suasana juga tenang. Imbasnya lagi, masyarakat pun akan mendapat kebahagiaan.

