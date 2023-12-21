Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Santri Ganjar Gelar Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram, Tegakkan Kemandirian Pesantren

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |23:23 WIB
Santri Ganjar Gelar Pelatihan Budi Daya Jamur Tiram, Tegakkan Kemandirian Pesantren
Santri Ganjar tegakkan kemandirian pesantren/Foto: Istimewa
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Santri Dukung Ganjar (SDG) bersama sukarelawan Ganjar-Mahfud NTB melanjutkan agenda positifnya untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Adapun, kegiatan yang diadakan berupa pelatihan budi daya dan pengembangan jamur tiram bersama sejumlah santri.

 BACA JUGA:

Pelatihan tersebut diadakan di Madrasah Aliyah (MA) Mu'allimin NWDI Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Daerah SDG Kabupaten Lombok Timur Anggara mengatakan kegiatan tersebut bertema “Pelatihan dan Pengembangan Potensi Agribisnis Berkelanjutan Budi Daya Jamur Tiram”.

 BACA JUGA:

“Tujuan dari pelatihan ini guna memperkuat kemandirian pesantren, khususnya para santri,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).

Dalam pelatihan tersebut, SDG dan Sukarelawan Ganjar-Mahfud menghadirkan pelaku usaha Jamur tiram yang ada di Lombok sebagai pemateri dan pendamping pelatihan untuk para santri yang terlibat yakni Panji Tanahsur.

Dalam pembukaan pelatihan itu turut hadir Koordinator Wilayah SDG Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Khaerul Fahri, Kepala Madrasah H. Munawar dan Humas Madrasah Nurman.

Tak lupa, dalam pelaksanaan kegiatan para santri dan peserta mendoakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024.

