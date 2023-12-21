Angela Tanoesoedibjo Resmikan Renovasi Gereja di Lereng Gunung Bromo

PROBOLINGGO - Wamenkraf sekaligus Ketua Pelaksana Perayaan Natal 2023, Angela Herliani Tanoesoedibjo meninjau sekaligus meresmikan renovasi gereja di Lereng Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo.

Kedatangan Angela ingin memastikan jemaat gereja di Lereng Gunung Bromo bisa merayakan Natal dengan hidmat dengan kondisi gereja yang baru diperbaiki ini.

Peresmian sekaligus peninjauan renovasi Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA berada di Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Peresmian ini dibuka langsung oleh Angela Herliani Tanoesoedibjo, Rabu (20/12/2023).

“Diharapkan dengan kondisi gereja setelah di renovasi oleh program MNC Peduli ini umat kristiani di Lereng Gunung Bromo khsusnya di Desa Sapi Kerep bisa melaksanakan perayaan Natal 2023 dan ke depan bisa beribadah dengan hidmat dan sekaligus merupakan kado natal,” kata Angela.

Selain meresmikan renovasi gereja, Angela memberikan kado natal kepada anak anak Lereng Gunung Bromo.

(Awaludin)