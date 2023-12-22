3 Fakta Panca Usai Bunuh 4 Anaknya, Jejerkan Mainan di Tubuh Korban

Panca, pelaku pembunuhan terhadap 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan (Foto: Ari Sandita)

JAKARTA - Kasus pembunuhan empat anak oleh ayahnya, Panca Darmansyah di Jagakarsa, Jakarta Selatan masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah barang bukti diamankan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Mainan dan Foto Dijejerkan di Tubuh Korban

Seluruh barang bukti sempat ditaruh Panca usai menghabisi nyawa empat anaknya, beberapa waktu lalu.

"Mainan, ini setelah dia bunuh, mainan ini diletakan di sekitar 4 korban, termasuk poto ini, poto keluarga ini di taruh di anak paling pertama kali," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis 21 Desember 2023.

2. Botol Minuman

Polisi juga mengamankan botol minuman kesehatan di lokasi kejadian pembunuhan sadis tersebut.

Sementara botol minuman itu, kata dia, dipesan Panca sebelum melakukan aksi bunuh dirinya.