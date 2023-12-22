Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Puncak Mudik Nataru, 35 Ribu Kendaraan Diprediksi Masuk Tol Kalikangkung Akhir Pekan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |13:45 WIB
A
A
A

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng memprediksi puncak arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) akan terjadi pada Sabtu dan Minggu, 23-24 Desember 2023. Sebanyak 35 ribu kendaraan diprediksi akan masuk Tol Kalikangkung Kota Semarang.

“Dibandingkan tahun 2022 lalu ada peningkatan 143 persen untuk masyarakat kita yang mudik di wilayah Jateng,” ungkap Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi usai Gelar Operasi Lilin Candi 2023 di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang, Jumat (22/12/2023).

Beberapa hari terakhir, sebut Kapolda, sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas. Pada Senin hingga Jumat dini hari tadi terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas. Jumlah rata-rata per hari sudah 26.000 kendaraan yang masuk ke Jateng.

Kapolda menyebut peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Jateng artinya jumlah pemudik yang meningkat pesat di banding tahun 2022 lalu sebab ketika itu masih terjadi pandemi Covid-19.

“Jalur tol kita sudah siapkan quick respons patroli di masing-masing penggal jalan, mulai Brebes sampai nanti keluar di Jatim, kita sudah siapkan tim urai termasuk kerjasama dengan Pertamina dan patroli mobil listrik serta BBM yang mobile,” sambungnya.

Ruas-ruas jalur yang terjadi bottle neck juga diantisipasi. “Kalau arus balik ada 8 rest area, kita siapkan tim urai dan pos tinjau, pengalaman tahun kemarin itu macetnya di rest area, karena mereka (pemudik) mau salat, buang hajat (di rest area tol),” jelasnya.

