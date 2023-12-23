Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Meski Dikenal Garang, Jenderal Kopassus Ini Ternyata Kerap Simpan Foto Pacar di Dompet

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |07:03 WIB
Meski Dikenal Garang, Jenderal Kopassus Ini Ternyata Kerap Simpan Foto Pacar di Dompet
Benny Moerdani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Benny Moerdani, Jenderal Kopassus yang terkenal dengan kepribadian militernya yang tegas. Walaupun dikenal sebagai sosok yang tegas, pandangan yang berbeda muncul dari istri Benny, Hartini. 

Bagi Hartini, suaminya adalah figur yang mampu memberikan rasa aman kepada semua orang di sekitarnya. Kisah pertemuan Benny dan Hartini dimulai pada tahun 1956.

Kala itu Benny masih berpangkat letnan II dan Hartini bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia. Hartini adalah teman adik Benny, Maria Sri Noerna, yang juga bekerja sebagai pramugari.

Dalam buku "Benny: Tragedi Seorang Loyalis" (2007) karya Julius Pour, Hartini mengungkapkan keinginannya memiliki suami dengan latar belakang militer. Benny, yang cenderung diam, tetapi, menurut Hartini, "Selalu ngayomi. Bisa memberikan perasaan aman, perlindungan kepada setiap orang yang ada di dekatnya," kata Hartini, seperti ditulis Julius.

Karier militer Benny sering kali menjadi hambatan dalam hubungan mereka. Sebagai anggota pasukan komando, Benny sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia untuk menjalankan tugasnya.

Benny juga dikenal sebagai sosok yang tertutup, tidak mau memberikan informasi mengenai tugasnya kepada Hartini. Bahkan, dirinya justru merasa tak senang ketika ditanya mengenai tugasnya oleh Hartini.

"Orangnya pendiam, tak pernah membicarakan tugas dan pekerjaannya," ujar Hartini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement