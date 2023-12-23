Advertisement
HOME NEWS JABAR

Coba Petik Buah, Remaja di Garut Tewas Tersengat Listrik

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |03:31 WIB
Coba Petik Buah, Remaja di Garut Tewas Tersengat Listrik
Ilustrasi/Foto: Istimewa
GARUT - Seorang remaja bernama Jujun (17) warga Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, tewas tersengat listrik saat akan memetik buah-buahan. Korban mengalami luka bakar pada sejumlah anggota tubuh.

Kapolsek Cisewu AKP Riyanto mengatakan, TKP korban tersengat listrik berlokasi di Kampung Cibengang, Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu. Ia menjelaskan, korban tersengat listrik dari kabel pada tiang yang berdekatan dengan pohon.

 BACA JUGA:

"Kejadian Kamis (21/12/2023) kemarin, waktu korban mencoba memetik buah yang pohonnya berdekatan dengan tiang jaringan listrik. Dia memetik buah menggunakan tongkat alumunium yang tidak disadarinya bahwa benda tersebut justru menghantarkan listrik," kata AKP Riyanto, Jumat (22/12/2023).

Benar saja, tongkat alumunium yang diarahkan untuk memetik buah malah mengenai kabel pada tiang jaringan listrik. Jujun pun tersungkur seketika saat tersetrum.

 BACA JUGA:

"Warga yang melihat kejadian nahas itu berbondong-bondong mencoba menyelamatkannya. Usai dievakuasi korban kemudian dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Cisewu," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan pada jenazah, korban mengalami luka bakar pada area perut bagian bawah, luka bakar di pergelangan kaki dan jari-jari kedua kaki. Jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga tak lama setelah divisum.

