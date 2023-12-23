Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Tiba di Indramayu, Diskusi Bersama Ribuan Nelayan Karangsong

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |11:06 WIB
Ganjar Tiba di Indramayu, Diskusi Bersama Ribuan Nelayan Karangsong
Ganjar Pranowo temui nelayan Indramayu (Foto: MPI)
INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui para nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Tidak hanya menemui, capres yang didukung Partai Perindo itu juga mengajak para nelayan untuk berdiskusi mengenai keluhan apa yang mereka rasakan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Ganjar tiba di lokasi pukul 09.15 WIB. Kedatangannya pun langsung disambut seluruh nelayan hingga petambak garam yang hadir di tempat pelelangan.

Sebelum ketibaan Ganjar, ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolahan ikan sudah memadati lokasi diskusi.

Nampak, para nelayan itu kompak mengenakan baju bernuansa hitam putih dengan gambar Ganjar-Mahfud pada bagian depan baju, dan tulisan 'Ganjar-Mahfud 2024' di bagian belakang.

Mereka juga sudah mengambil ancang-ancang untuk berfoto bersama capres nomor urut 3 tersebut. Bahkan, mereka sempat melakukan gladi bersih untuk menyambut kedatangan Ganjar.

"Jangan gentar, kita punya Ganjar. Jangan takut, kita punya Mahfud. Pilih Ganjar-Mahfud, Indonesia unggul," bunyi yel-yel para pendukung.

"Pak Ganjar siapa yang punya, pak Mahfud siapa yang punya, Ganjar-Mahfud siapa yang punya? Yang punya Indonesia," kata para pendukung Ganjar-Mahfud di lokasi.

