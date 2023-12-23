Doakan Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin, KH Sarkosi Subki Majalengka Pesankan Tiga Hal

MAJALENGKA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didoakan KH Sarkosi Subki, Pimpinan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Majalengka.

KH Sarkosi Subki mendoakan agar Ganjar-Mahfud bisa memenangkan kontestasi politik pada 2024 mendatang, dan benar-benar menjadi pemimpin Indonesia.

Awalnya, Ganjar dan KH Sarkosi menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit, setelah itu keduanya pun menemui warga dan santri di aula pesantren.

BACA JUGA: Ganjar Nilai Mahfud MD Tampil Paling Bagus saat Debat Cawapres

Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita banyak hal tentang pengalamannya berkeliling dan menemui warga di sejumlah daerah di Indonesia. Aspirasi warga menjadi pedoman program yang nanti akan direalisasikan bersama Mahfud MD.

Beberapa di antaranya adalah kesetaraan gender, kesehatan ibu dan bayi, pencegahan stunting, hingga keberpihakan terhadap disabilitas. Begitu pula dengan disabilitas, yang harus mendapat perhatian dari pemerintah.

"Ibu dan anak harus diperhatikan, ibu hamil harus sehat dan anaknya lahir juga sehat. Jangan sampai ada stunting. Para remaja juga jangan menikah dini," ujar Ganjar.

"Teman-teman disabilitas harus diperhatikan. Mereka punya hak yang sama di negara ini," sambungnya.