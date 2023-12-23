Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Doakan Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin, KH Sarkosi Subki Majalengka Pesankan Tiga Hal

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:49 WIB
Doakan Ganjar-Mahfud Jadi Pemimpin, KH Sarkosi Subki Majalengka Pesankan Tiga Hal
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo didoakan KH Sarkosi Subki (foto: dok TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

MAJALENGKA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didoakan KH Sarkosi Subki, Pimpinan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Majalengka.

KH Sarkosi Subki mendoakan agar Ganjar-Mahfud bisa memenangkan kontestasi politik pada 2024 mendatang, dan benar-benar menjadi pemimpin Indonesia.

Awalnya, Ganjar dan KH Sarkosi menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit, setelah itu keduanya pun menemui warga dan santri di aula pesantren.

Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita banyak hal tentang pengalamannya berkeliling dan menemui warga di sejumlah daerah di Indonesia. Aspirasi warga menjadi pedoman program yang nanti akan direalisasikan bersama Mahfud MD.

Beberapa di antaranya adalah kesetaraan gender, kesehatan ibu dan bayi, pencegahan stunting, hingga keberpihakan terhadap disabilitas. Begitu pula dengan disabilitas, yang harus mendapat perhatian dari pemerintah.

"Ibu dan anak harus diperhatikan, ibu hamil harus sehat dan anaknya lahir juga sehat. Jangan sampai ada stunting. Para remaja juga jangan menikah dini," ujar Ganjar.

"Teman-teman disabilitas harus diperhatikan. Mereka punya hak yang sama di negara ini," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement