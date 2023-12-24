Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Meriahkan Meraton dan Gerak Jalan Relawan Ganolak, Angel Lelga Sumbang Motor

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:08 WIB
Meriahkan Meraton dan Gerak Jalan Relawan Ganolak, Angel Lelga Sumbang Motor
A
A
A

JAMBI - Caleg DPR RI Dapil Provinsi Jambi Angel Lelga ikut memeriahkan acara meraton dan jalan santai sejauh 6 km di kawasan Thehok, Kota Jambi yang digelar relawan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD, yakni relawan Ganolak (Ganjar Pranowo Langkah Kita), Minggu (24/12/2023).

Tidak hanya itu, dia yang tergabung di Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut juga rela merogoh koceknya untuk menyumbang satu unit motor agar semakin meriah.

"Acaranya seru. Saya juga ada menyumbangkan satu unit motor agar para peserta meraton dan jalan santai semakin semangat dan tambah sehat serta tambah semangat untuk mendapatkan hadiahnya," pungkas Angel Lelga.

Menurutnya, acara meraton dan jalan santai yang digagas relawan Ganolak sangat baik dalam mensosialisasikan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Para peserta selain bisa sehat, pikiran sehat dan badan juga sehat, juga bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah dan doorprise lainnya yang menarik dari tim relawan Ganolak," ujarnya.

Kedatangannya, selain berolah raga pagi, juga menyapa masyarakat Kota Jambi juga memberikan semangat betapa pentingnya olahraga.

"Alhamdulillah semua happy, bahagia, kita bisa bersosialisasi dengan baik dan mereka lebih mengenal aku karena bisa langsung tatap muka," imbuh Angel Lelga.

Halaman:
1 2
      
