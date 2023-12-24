Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Warga Kota Jambi Ikuti Meraton dan Jalan Santai Bersama Relawan Ganolak Ganjar-Mahfud

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:01 WIB
Ratusan Warga Kota Jambi Ikuti Meraton dan Jalan Santai Bersama Relawan Ganolak Ganjar-Mahfud
A
A
A

JAMBI - Relawan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD menggelar acara meraton dan jalan santai sejauh 6 km di kawasan Thehok, Kota Jambi, Minggu (24/12/2023).

Ratusan peserta mulai dari orang tua, emak-emak hingga milineal tampak antusias mengikuti acara yang digelar salah satu relawan Ganjar Pranowo, yakni relawan Ganolak (Ganjar Pranowo Langkah Kita).

Salah satu anggota Ganolak, Bayu Aji mengatakan, kegiatan meraton dan jalan santai ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan.

"Kalau tujuan Ganolak ini sebenarnya untuk men-support Capres nomor urut 1, yaitu Pak Ganjar Pranowo pranowo dan Mahfud MD," ungkapnya, Minggu (24/12/2023).

Dirinya berharap, dengan kegiatan meraton dan jalan santai ini masyarakat Kota Jambi bisa sehat.

"Alhamdulillah kegiatan yang positif ini berjalan baik dan bisa menyehatkan masyarakat," katanya.

Dia juga merencanakan, menjelang Pemilu 2024 mendatang akan diadakan kegiatan positif lainnya.

Untuk hadiah lumayan besar. "Juara 1, uang sebesar Rp3 juta. Juara 2, uang sebesar Rp2 juta dan juara 3, Rp1 juta serta doorprise menarik lainnya," tukas Bayu.

Selain itu, pihaknya berharap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diterima di masyarakat Jambi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI mendatang.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 jambi Ganjar-Mahfud
