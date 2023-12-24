Cerita Susilo Tak Mengira Ganjar Pranowo Menginap di Rumahnya

SOLO - Susilo (54) dan Madinah (50) tak berhenti tersenyum bahagia. Mata mereka berkaca, seolah tak percaya Ganjar Pranowo datang ke rumahnya di Kampung Bayan Krajan, Kelurahan Kadipiro Solo, Sabtu (23/12/2023) malam.

"Maturnuwun Pak Ganjar, sudah mau datang ke gubuk kami. Kami merasa terhormat dan sangat senang bisa mengucapkan terima kasih secara langsung pada bapak," ucap Susilo menyambut Ganjar.

Susilo adalah salah satu dari jutaan warga Jawa Tengah yang beruntung pernah memiliki seorang Gubernur bernama Ganjar Pranowo. Bagaimana tidak, gara-gara Ganjar, hidupnya yang dulu susah kini berubah menjadi lebih sejahtera.

Ya, Susilo merupakan ayah dari Bagus Prasetyo Kusumaning Susilo, alumni SMKN Jateng, sekolah asrama gratis gagasan Ganjar Pranowo. Karena sekolah di tempat itulah, Bagus kini sukses dan bekerja di perusahaan besar ternama di Kalimantan.

"Ini foto anak saya pak. Kalau nggak ada SMKN Jateng gagasan bapak, mungkin anak saya tidak bisa sekolah dan tidak bisa sukses seperti sekarang. Keluarga kami juga masih kesulitan," jelasnya sambil menunjukkan foto Bagus dengan seragam SMKN Jateng.