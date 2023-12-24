Blusukan ke Pasar Notoharjo, Ganjar Pranowo Disamperin Sri Mulyani

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo langsung blusukan ke Pasar Notoharjo setelah meresmikan Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Minggu (24/12/2023).

Uniknya, saat melakukan blusukan, Ganjar dihampiri pedagang bernama Sri Mulyani yang bertanya soal salah satu program Ganjar, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.

Ganjar pun menjelaskan bahwa KTP Sakti berguna untuk memperluas distribusi bantuan sosial (bansos) dan memperkuat sistem Satu Data Indonesia.

"Apa itu pak KTP Sakti atau kartu yang bisa mengintegrasikan seluruh data? Ya KTP biasa. Terus gimana maksudnya kalau saya dapet bantuan macem macem itu apa bedanya dengan kartu itu," kata Ganjar saat ditemui di lokasi.