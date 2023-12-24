Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Warga Solo Sambut Meriah Kehadiran Ganjar Pranowo di Car Free Day

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:21 WIB
Warga Solo Sambut Meriah Kehadiran Ganjar Pranowo di <i>Car Free Day</i>
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Antusias tinggi dan sambutan meriah ditunjukkan ribuan warga Solo kepada calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat mengikuti car free day pada Minggu (24/12/2023).

Ganjar yang datang bersama sang istri Siti Atikoh Supriyanti, langsung mendapat salam hangat dari warga dan para lansia yang berada di Jalan Slamet Riyadi.

"Pak Ganjar selamat datang. Foto dulu ya pak, saya pendukung Pak Ganjar," ujar salah satu warga.

"Pak Ganjar aku bocahmu pak. Sehat selalu ya bapak," teriak milenial.

Kehadiran capres berambut putih itu menyita seluruh warga Solo yang sedang mengikuti CFD. Beragam aktivitas yang sedang dilakukan seperti olahraga, pertunjukkan seni hingga jualan pun tercuri perhatiannya dengan kehadiran Ganjar.

Mereka tak menyangka mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu datang langsung ke CFD yang berlangsung di Solo.

Seluruh kalangan warga tumpah ruah menyambut Ganjar, mulai dari kalangan milenial, orang dewasa, lansia hingga kalangan penyandang disabilitas senang dengan kehadiran Ganjar.

"Terima kasih, terima kasih. Sehat-sehat ya," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement