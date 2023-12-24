Warga Solo Sambut Meriah Kehadiran Ganjar Pranowo di Car Free Day

SOLO - Antusias tinggi dan sambutan meriah ditunjukkan ribuan warga Solo kepada calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat mengikuti car free day pada Minggu (24/12/2023).

Ganjar yang datang bersama sang istri Siti Atikoh Supriyanti, langsung mendapat salam hangat dari warga dan para lansia yang berada di Jalan Slamet Riyadi.

"Pak Ganjar selamat datang. Foto dulu ya pak, saya pendukung Pak Ganjar," ujar salah satu warga.

"Pak Ganjar aku bocahmu pak. Sehat selalu ya bapak," teriak milenial.

Kehadiran capres berambut putih itu menyita seluruh warga Solo yang sedang mengikuti CFD. Beragam aktivitas yang sedang dilakukan seperti olahraga, pertunjukkan seni hingga jualan pun tercuri perhatiannya dengan kehadiran Ganjar.

Mereka tak menyangka mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu datang langsung ke CFD yang berlangsung di Solo.

Seluruh kalangan warga tumpah ruah menyambut Ganjar, mulai dari kalangan milenial, orang dewasa, lansia hingga kalangan penyandang disabilitas senang dengan kehadiran Ganjar.

"Terima kasih, terima kasih. Sehat-sehat ya," kata Ganjar.