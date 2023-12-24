Ampuh Atasi Kemiskinan, Ganjar Komitmen Replikasi Program SMKN Jateng untuk Indonesia

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk melanjutkan keberhasilan program SMKN Jateng sebagai upaya konkret mengentaskan kemiskinan ke seluruh daerah se-Indonesia.

Program sekolah gratis yang digagas Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, dinilai mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara sistematis.

"Kalau kita bawa betul-betul program ini dengan kawalan yang kuat insya Allah akan lebih mempercepat penurunan kemiskinan secara sistematis," kata Ganjar, dikutip Minggu (24/12/2023).

Diketahui, program SMKN Jateng merupakan sekolah gratis yang didirikan Ganjar pada 2014 dengan target anak dari kalangan keluarga kurang mampu. Sekolah ini telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa.

Dari jumlah lulusan tersebut, sekitar 80 persen di antaranya terserap di dunia kerja dan perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun luar negeri.

Berdasarkan hal itu, Ganjar menyampaikan keseriusannya untuk meneruskan program serupa di tingkat nasional jika terpilih menjadi Presiden RI 2024 dengan prioritas pelaksanannya di daerah Indonesia Timur dan daerah 3T.