Cerita Ganjar soal Keberhasilannya Bangun SMKN Gratis

SOLO - Caprea nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku senang progran SMKN gratis bagi warga Jateng telah berhasil menelurkan siswa dan bekerja.

Ya, SMKN Jateng memang menjadi salah satu program andalan Ganjar Pranowo saat memimpin Jawa Tengah. Semua anak miskin yang sekolah digratiskan, mulai SPP, seragam sekolah, makan, tempat tinggal dan lulusannya 100 persen diterima bekerja di perusahaan besar baik dalam maupun luar negeri.

BACA JUGA:

Cerita Susilo Tak Mengira Ganjar Pranowo Menginap di Rumahnya

Sudah ada tiga sekolah asrama SMKN Jateng dan 15 semi boarding yang dibuat Ganjar di Jateng. Ribuan siswa lulusannya sudah bekerja. Ganjar menegaskan program itu akan dilanjutkan di tingkat nasional.