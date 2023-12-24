Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Perekonomian Membaik, Orang Tua Siswa SMKN Gratis Apresiasi Program Ganjar

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:46 WIB
Perekonomian Membaik, Orang Tua Siswa SMKN Gratis Apresiasi Program Ganjar
Ganjar Pranowo di Solo. (Foto: TPN)
A
A
A

SOLO - Orang tua siswa SMKN Jateng mengapresiasi program SMKN Jateng gratis yang digagas Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jateng. Hal itu disampaikan saat kunjungan Ganjar ke Kampung Bayan Krajan, Kelurahan Kadipiro Solo, Sabtu (23/12/2023).

Ganjar datang ke kampung Bayan Krajan untuk bersilaturahmi dengan warga. Ia juga ingin menginap di rumah salah satu warga bermama Susilo, penjual bubur sum-sum.

 BACA JUGA:

Susilo adalah salah satu dari jutaan warga Jawa Tengah yang beruntung pernah memiliki seorang Gubernur bernama Ganjar Pranowo. Bagaimana tidak, gara-gara Ganjar, hidupnya yang dulu susah kini berubah menjadi lebih sejahtera.

Susilo merupakan ayah dari Bagus Prasetyo Kusumaning Susilo, alumni SMKN Jateng, sekolah boarding school gratis gagasan Ganjar Pranowo. Karena sekolah di tempat itulah, Bagus kini sukses dan bekerja di perusahaan besar ternama di Kalimantan dan menjadi tulang punggung keluarga. Karena Bagus, keluarga Susilo kini lebih sejahtera.

"Terima kasih banyak pak Ganjar. Kalau nggak ada SMKN Jateng gagasan bapak, mungkin anak saya tidak bisa sekolah dan tidak bisa sukses seperti sekarang. Keluarga kami juga masih kesulitan," ucap Susilo.

Ganjar kemudian cangkruk bareng warga Solo. Ditemani jamu dan kacang rebus, Ganjar dan warga bercerita sambil bercanda. Ganjar juga mendengarkan keluhan warga.

BACA JUGA:

Cerita Susilo Tak Mengira Ganjar Pranowo Menginap di Rumahnya 

"Seneng banget bisa ketemu lagi sama pak Ganjar. Kangen banget sudah lama nggak ketemu. Sekarang cuma bisa lihat di televisi, hari ini bisa ketemu. Wah bungah banget," ucap Sukinem (64)salah satu warga.

Hal itu membuktikan bahwa Ganjar masih ingat dengan warganya. Warga juga menilai Ganjar tak berubah sama sekali, meski kini sudah berstatus calon presiden.

"Tetep saja biasa, baik dan ramah sama rakyat. Nggak sombong meski sekarang sudah jadi capres," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
