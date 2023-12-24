Advertisement
HOME NEWS JATENG

Resmikan Posko Pemenangan di Solo, Ganjar Pranowo: Sangat Optimistis Menang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:25 WIB
Resmikan Posko Pemenangan di Solo, Ganjar Pranowo: Sangat Optimistis Menang
Ganjar Pranowo resmikan Posko Pemenangan di Solo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

SOLO - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo meresmikan dua posko pemenangan Ganjar-Mahfud di Kota Solo. Tepatnya, di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Banjarsari.

Ganjar menyatakan, dukungan untuk PDIP di Solo Raya sudah sangat solid. Kehadiran posko tersebut diharapkan dapat lebih menguatkan pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang.

"Kalau di sini yang kuat partainya, partai kuat sekali. Bahkan tadi malam se-Solo Raya kita bertemu dan ngobrol bersama. Mereka mendorong kekuatan yang ada di masyarakat sudah mulai bergerak. Kawan-kawan paham juga terjadi kompetisi di Solo Raya," kata Ganjar.

Terkait potensi pecahnya suara PDIP di Solo Raya, Ganjar mengimbau kepada seluruh kader dan relawan untuk sama-sama berjuang mempertahankan kemenangan.

Capres berambut putih itu juga berpesan kepada pendukungnya untuk berjuang dengan sehat tanpa harus menyakiti dan menjatuhkan pihak lain.

"Maka saya bilang kita kompetisi baik-baik saja, tidak harus saling menyakiti dan kawan-kawan pasti akan berjuang. Mereka kalau banteng-banteng tangguhnya Solo Raya. Sangat (optimistis menang), sangat kalau di Solo Raya," tegas Ganjar.

(Fakhrizal Fakhri )

      
