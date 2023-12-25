Mobil Caleg di Merangin Dibakar OTK hingga Ludes

MERANGIN - Itimidasi diduga dialami salah satu Calon Legislatif dari Partai PPP Dapil III Pamenang, Deni Ramadani yang di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi Senin (25/12/2023) sekitar pukul 03.30 WIB, mobil korban diduga dibakar Orang Tak Dikenal (OTK).

Kejadian ini bermula saat korban pulang ke rumah sekitar pukul 11.10 WIB, dan saat itu sedang ada pemadaman listrik sehingga rumah dalam keadaan gelap, bahkan korban saat itu duduk diteras rumah hingga pukul 00.10 WIB dan memarkir mobil pikapnya diteras rumah.

Namun sekitar pukul 03.30 WIB korban dibangunkan istrinya, karena istri korban mendengar ada suara pecahan. Korban pun bangun, saat korban melihat ruang tamu api dan asap terlihat masuk melalui ventilasi rumah.

BACA JUGA: