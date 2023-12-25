Ganjar Pranowo ke Pendukung di Jateng: Pertahankan Rumah Kita

SRAGEN - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menemui Tim Pemenangan Cabang (TPC), caleg partai koalisi serta relawan se-Sragen di Ndayu Park.

Dalam pertemuan itu, Ganjar menekankan bahwa konsolidasi yang baik antara partai pengusung, relawan, dan para caleg merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan kampanye.

Ganjar mengingatkan tentang potensi intimidasi atau gangguan dalam kampanye. Dia juga menekankan pentingnya menjelaskan proses debat dan pesan kampanye kepada rakyat untuk memastikan dukungan tetap kuat.

“Saya hanya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan tentu saja, ini PR yang tidak mudah, maka penting bagi kita menjelaskan proses debat yang panjang itu kepada rakyat,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah di Sragen dikutip Senin (25/12/2023).

“Kalau partai sudah kokoh, relawan sudah bersatu, tutup rapat, kunci, wis gembok, kuncine ojo ilang, dikunci rapat, karena saya selalu mengingatkan kepada semuanya hati-hati karena di Jateng, Sragen ini semua tertarik, semua pengen datang, semua pengen ngrikiti, pengen nitili maka nanti kalau ada cara-cara kritik dan nitili-nya tidak bener, memaksakan intimidasi, seruduk. Itu baru ganteng namanya,” tutur Ganjar di hadapan para pendukungnya.

Ganjar pun mendorong pendukungnya untuk mempertahankan rumah politik masing-masing, seperti mengunci kandang banteng (simbol partainya) dan melibatkan semua partai koalisi, PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo.

“Bagaimana cara menguncinya? Pertahankan rumah kita. Keluarga kita, rumah kita sudah pasti. Kandang banteng pertahankan bantengnya. PPP semuanya kunci, jangan sampai di krikiti dipitili. Ada tiba-tiba masuk, pelan-pelan, siji-siji hati-hati, termasuk Hanura dan Perindo," jelasnya.