Alam Ganjar Temui dan Serap Aspirasi Anak Muda di Banyumas

PURWOKERTO - Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau kerap disapa Alam Ganjar, putra dari Calon Presiden, Ganjar Pranowo, menemui sejumlah komunitas anak muda di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Senin (25/12/2023).

Alam mengakui, meski hanya ngobrol bersama anak-anak muda, ia akan menyerap aspirasi dan menyampaikan kepada orangtua ataupun timnya dalam temu aspirasi tersebut.

Alam menemui sejumlah komunitas anak muda, seperti komunitas fotografi, seni, komunitas duta wisata dan komunitas tari yang berkegiatan di Hetoro Space, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Alam menyempatkan diri berbicara bareng bersama komunitas-komunitas anak muda itu, dan ikut melihat tarian tradisional Banyumas. Ia menilai, tempat berkumpulnya beragam komunitas, anak muda seperti yang ada di Purwokerto ini harus diperbanyak lagi di masa depan.

Dalam konteks pemilu, Alam juga menyebut, bahwasannya yang diinginkan anak muda saat ini adalah dilibatkan dan didengarkan. Sehingga, ke depan menurut dia dalam segala isu maupun segala hal, anak-anak muda perlu dilibatkan ataupun didengarkan ide-ide dan pemikirannya.

(Awaludin)