Kunjungi Sanggar Seni dan Pusat Batik, Alam Ganjar Kagumi Nilai Budaya Cirebon

JAKARTA - Putra calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, menghabiskan akhir pekannya dengan mengunjungi tempat budaya di Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (24/12/2023).

Di kota udang itu, Alam mengunjungi Sanggar Seni Kelapa Jajar di Kanoman, Pekalipan, Cirebon, Jawa Barat. Di sana, Alam disambut tarian khas setempat.

Alam terlihat menikmati gerakan demi gerakan para penari tersebut. Sanggar seni tersebut kerap menggelar pementasan, baik untuk sosial, adat dan keagaamaan, maupun pementasan dalam suatu parade atau ajang festival-festival kebudayaan di seluruh kota.

Selain itu, Alam datang ke Pusat Batik Trusmi. Di sana, Alam belajar sejarah dan menjajal pembuatan batik Trusmi.

Batik Trusmi Cirebon merupakan salah satu batik yang terkenal di Indonesia. Kepopuleran ini membuat daerah asalnya mendapat julukan Kampung Batik Trusmi.