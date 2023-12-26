Advertisement
HOME NEWS NEWS

Apresiasi 21 Program Ganjar-Mahfud, Partai Perindo: Wujudkan Indonesia Sejahtera dan Unggul

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |11:55 WIB
Apresiasi 21 Program Ganjar-Mahfud, Partai Perindo: Wujudkan Indonesia Sejahtera dan Unggul
Ganjar Pranowo-Mahfud MD/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA – Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud adalah Capres-Cawapres yang paling siap mewujudkan Indonesia unggul.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, Partai Perindo 21 program unggulan Ganjar-mahfud jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

"Pasangan nomor urut 3 ini memastikan akan mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat jika dipercaya memimpin Indonesia ke depan. Keduanya tahu cara mencapainya, peta jalan atau road map -nya sangat jelas dengan 21 program unggulan yang akan menjadi acuan pembangunan dalam pemerintahan mereka nanti," kata Yerry, Senin (25/12/2023).

Menurutnya, jika dicermati, 21 program unggulan Ganjar-Mahfud ini sangat komprehensif dan holistik. Adapun penekanannya pada kesejahteraan rakyat dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di segala lini.

Ini pun, lanjut Yerry, masih ditambah dengan kepastian penyelenggaraan negara berdasarkan penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

"Itu sebabnya kami mengajak masyarakat untuk mendukung dan memilih Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 14 Februari 2024 nanti, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk semua lapisan masyarakat demi tercapainya Indonesia unggul," pungkas Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini.

Halaman:
1 2 3
      
