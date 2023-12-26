Mayat Ibu dan 4 Anaknya Ditemukan di Apartemen Pinggiran Paris, Polisi Gelar Penyelidikan

PARIS - Jaksa di Prancis telah meluncurkan penyelidikan pembunuhan setelah lima mayat ditemukan di sebuah kota di timur laut Paris.

Menurut pemberitaan media setempat, korbannya adalah seorang wanita dan empat anaknya yang masih kecil.

Mayat mereka ditemukan di kota Meaux yang berjarak sekitar 41 km dari ibu kota Prancis.

Mereka ditemukan di sebuah apartemen, kata jaksa setempat kepada kantor berita AFP Prancis.

Menurut situs berita Actu17, yang pertama kali melaporkan kasus tersebut, polisi sedang mencari ayah berusia 33 tahun tersebut, yang "dalam pelarian".