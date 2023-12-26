Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mayat Ibu dan 4 Anaknya Ditemukan di Apartemen Pinggiran Paris, Polisi Gelar Penyelidikan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |13:46 WIB
Mayat Ibu dan 4 Anaknya Ditemukan di Apartemen Pinggiran Paris, Polisi Gelar Penyelidikan
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Jaksa di Prancis telah meluncurkan penyelidikan pembunuhan setelah lima mayat ditemukan di sebuah kota di timur laut Paris. 

Menurut pemberitaan media setempat, korbannya adalah seorang wanita dan empat anaknya yang masih kecil.

Mayat mereka ditemukan di kota Meaux yang berjarak sekitar 41 km dari ibu kota Prancis.

Mereka ditemukan di sebuah apartemen, kata jaksa setempat kepada kantor berita AFP Prancis.

Menurut situs berita Actu17, yang pertama kali melaporkan kasus tersebut, polisi sedang mencari ayah berusia 33 tahun tersebut, yang "dalam pelarian".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
paris pembunuhan prancis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170979/demo_prancis-N27A_large.jpg
Ratusan Ribu Orang Demo di Prancis Tolak Pemotongan Anggaran, Pekerja Mogok Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/18/3168880/prancis-5sHt_large.jpg
Macron Tunjuk Loyalisnya Lecornu Sebagai Perdana Menteri Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155195/brigjen_tni_ferry_irawan-fsPp_large.jpg
Pasukan TNI Jadi Tamu Kehormatan di Prancis, Tampil di Barisan Depan Parade Militer Bastille Day 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142748/istri_presiden_prancis_brigitte_macron-BvlG_large.jpg
Profil Brigitte Macron, Istri Presiden Prancis yang Viral Setelah Toyor Emmanuel Macron
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement