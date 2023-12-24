Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Super Langka, Ibu dengan Rahim Ganda Lahirkan 2 Bayi dalam 2 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |18:58 WIB
Super Langka, Ibu dengan Rahim Ganda Lahirkan 2 Bayi dalam 2 Hari
Kelsey Hatcher dan bayi kembarnya. (Foto: University of Alabama Birmingham)
A
A
A

BIRMINGHAM - Seorang wanita Amerika Serikat (AS) dengan rahim ganda yang langka telah melahirkan dua kali dalam dua hari – setelah “satu dalam sejuta” kehamilan dan total 20 jam persalinan.

Kelsey Hatcher, (32), melahirkan seorang anak perempuan pada Selasa, (19/12/2023) dan anak kedua pada Rabu, (20/12/2023) di Rumah Sakit Universitas Alabama di Birmingham (UAB).

Saat mengumumkan kelahiran “bayi ajaib” di media sosial, Hatcher memuji para petugas medis sebagai “luar biasa”. Kedua bayi perempuan itu digambarkan sebagai saudara kembar - dengan ulang tahun terpisah yang jarang terjadi.

Hatcher mengatakan keluarga itu sekarang kembali ke rumah untuk "menikmati liburan". Dia sebelumnya memperkirakan tanggal jatuh tempo Natal.

Seorang dokter kandungan di UAB mengkonfirmasi bahwa ketiganya baik-baik saja, dan mengatakan kepada BBC bahwa sebagian besar orang dalam profesinya "menjalani seluruh karier mereka dan tidak pernah melihatnya".

Hatcher diberitahu pada usia 17 tahun bahwa dia memiliki rahim ganda (uterus didelphys) - yang oleh UAB digambarkan sebagai kelainan bawaan langka yang mempengaruhi 0,3% wanita.

Dan kemungkinan hamil di kedua rahim – kehamilan dicavitary – bahkan lebih kecil, yaitu “satu dalam sejuta”, menurut UAB sebagaimana dilansir BBC.

Kasus yang dilaporkan di seluruh dunia sangatlah jarang. Pada 2019, seorang dokter di Bangladesh mengatakan kepada BBC bahwa seorang wanita melahirkan anak kembar hampir sebulan setelah melahirkan bayi prematur di rahimnya yang lain.

Telusuri berita news lainnya
