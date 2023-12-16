Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keajaiban, Bayi 4 Bulan Ditemukan Selamat di Atas Pohon Setelah Tersedot Tornado Dahsyat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:03 WIB
Keajaiban, Bayi 4 Bulan Ditemukan Selamat di Atas Pohon Setelah Tersedot Tornado Dahsyat
Foto: GoFundMe.
TENNESEE - Seorang bayi berusia empat bulan ditemukan hidup "atas karunia Tuhan" kata orang tuanya setelah anak tersebut tersedot ke dalam tornado di Tennessee, Amerika Serikat (AS).

Pasangan itu mengatakan angin puting beliung yang mematikan pada Sabtu, (16/12/2023) menghancurkan rumah mobil mereka, mengambil sebuah keranjang bayi yang masih berada di dalamnya.

Dia selamat dan ditemukan di pohon tumbang di tengah hujan lebat.

Bayi tersebut, saudara laki-lakinya yang berusia satu tahun, dan orang tuanya hanya mengalami luka ringan dan memar.

Saat tornado mendekat, ibu dua anak, Sydney Moore, 22 tahun, mengatakan atap rumah mobil mereka robek.

"Puncak tornado turun dan mengangkat keranjang bayi saya, Lord, di dalamnya," kata Moore kepada stasiun berita lokal sebagaimana dilansir BBC. "Dia adalah yang pertama naik."

Pacarnya - dan ayah anak laki-laki tersebut - menerjang untuk melindungi Lord di keranjang bayi, namun akhirnya terbawa oleh tornado juga.

"Dia hanya berpegangan pada keranjang bayi sepanjang waktu, dan mereka berputar-putar, katanya, lalu mereka terlempar," kata Moore.

Saat hal itu terjadi, Moore menggendong putranya yang berusia satu tahun, Princeton.

"Sesuatu dalam diri saya menyuruh saya berlari dan melompat ke atas anak saya," kata Moore. "Saat saya melompat ke arahnya, dindingnya runtuh."

"Saya benar-benar hancur. Saya tidak bisa bernapas," kenang Moore.

